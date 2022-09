Ai limiti del mondo – Senza confini

Una bella serie spagnola vista su Amazon Prime mi ha fornito alcuni spunti di riflessione sulla storia dell’impresa del portoghese Ferdinando Magellano, probabilmente il più grande navigatore mai esistito.

Magellano studia le rotte di navigazione e scommette sull’esistenza di una via ad Ovest che, toccando la punta dell’America meridionale, conduca poi ad un nuovo oceano e alle Indie ricche di spezie che in quel tempo valevano quanto l’oro.

Un viaggio lungo e difficile, in mezzo a tempeste oceaniche, ad ammutinamenti, a feroci vendette ed esecuzioni, a malattie date da carenza di cibo e di acqua, a scontri con le tribù dell’attuale Indonesia, fino alla morte dello stesso Magellano in battaglia e all’epilogo finale con soli 18 uomini che tornano in Spagna guidati dal timoniere Juan Sebastian Elcano.

Un’impresa titanica, partita con lo scopo di cercare una rotta per arricchirsi e terminata con la circumnavigazione del globo terrestre, un’impresa le cui gesta sono arrivate ai giorni nostri grazie al diario di bordo di Antonio Pigafetta, scrittore italiano dell’epoca, uno dei 18 sopravvissuti.

Nei cinque secoli passati dall’impresa di Magellano l’Umanità ha fatto innumerevoli scoperte, basti pensare ai mezzi di locomozione, ai vaccini che hanno debellato malattie incurabili, allo svilupparsi di forme di comunicazione che permettono di interagire in tempo reale, alla scoperta dello spazio con lo sbarco sulla Luna e le missioni su Marte, alle opere di grande tecnologia, alle città con milioni di abitanti che crescono in dieci anni e, purtroppo, anche nello sviluppo e nel perfezionamento delle armi di distruzione di massa.

La grandezza di quell’impresa, però, resta condensata in quelle due parole “senza confini”.

Magellano era un sognatore “senza confini”, aveva fatto anni di studio sulle carte nautiche e sulle esplorazioni che lo avevano preceduto, aveva intuito che oltre il continente americano doveva esserci un passaggio che permettesse di circumnavigare il globo, la sua proposta era stata respinta dal Re di Portogallo, già sazio delle imprese africane di Vasco da Gama e di Bartolomeo Diaz ed accolta dal Re di Spagna che sognava una rotta che mettesse i portoghesi in ginocchio, quindi accolta non a fini di conoscenza ma per meri intenti speculativi.

E quel “senza confini” consisteva nell’affrontare due oceani con navi di legno costruite con i tronchi di alberi del Nord della Spagna, abituati ad acqua e vento, senza moderni strumenti di navigazione ma solo con carte nautiche da implementare e con l’aiuto un timoniere esperto, senza approvvigionamenti di acqua dolce, col morale dei marinai che variava tra l’esaltazione della vita di mare, lo scoramento per le tempeste e la mancanza di vento.

Non potevano mancare, inoltre, l’ammutinamento dell’equipaggio e la ferocia dello stesso Magellano nel reprimerlo, l’incontro con popoli sconosciuti di cui non si conosceva la lingua ed il modo di approcciarsi allo straniero che costerà la vita allo stesso Magellano dopo un’aspra battaglia contro gli indigeni delle attuali Filippine.

Ma poi soprattutto il suo affrontare l’Ignoto con il coraggio e l’incoscienza di chi non vuole solo oro e ricchezze ma anela a scoprire qualcosa che possa migliorare la vita e la conoscenza di tutti; quell’affrontare l’Ignoto che trasmette anche al suo timoniere che, nel momento decisivo, decide di continuare nella circumnavigazione del globo scartando l’ipotesi di un comodo ritorno attraverso la rotta già percorsa.

Emblematica è infatti la risposta che Elcano fornisce al momento dello sbarco all’emissario del Re di Spagna, dopo che lo stesso emissario gli chiede se avessero o meno scoperto la nuova rotta per le Indie Occidentali… “No….abbiamo scoperto il mondo”, laconico e stanco ma profondamente fiero.

Magellano sfida l’Ignoto guidato dal sogno e dall’ambizione di essere il primo navigatore a scoprire una nuova rotta dopo l’impresa di Cristoforo Colombo, la sua stella polare è il sogno della fama immortale perché in fondo, ciò che spinge ogni essere umano alla ricerca della novità e dell’impresa epica, è proprio il desiderio di non essere dimenticato oltre i confini della vita terrena.

L’Ignoto diviene quindi la simbologia del mistero mai risolto della stessa esistenza umana e della continua ricerca per arrivare ai confini della conoscenza avvicinandosi alla comprensione dello stesso.

Le religioni, le scuole di filosofia e di pensiero, le scuole e le congregazioni iniziatiche ed esoteriche studiano questo profondo Mistero dagli albori dell’Umanità, in tutte o quasi tutte vi è il paradigma comune del viaggio interiore, del miglioramento del proprio “Io” per l’elevazione verso l’Ignoto ed il miglioramento del proprio grado di Conoscenza, Ferdinando Magellano si è elevato attraverso l’elemento che ha contraddistinto la sua vita: il mare.

Lo vediamo a prua, accanto al timone, alla sua destra l’attuale Capo Horn, il sole alto all’orizzonte, di fronte all’Ignoto e ad acque mai solcate che decide di chiamare Oceano Pacifico, il suo viaggio interiore verso la conoscenza di sé stesso termina nel momento in cui inizia quella rotta verso l’Infinito, un misto di paura e di speranza, la consapevolezza assoluta dell’impresa e la certezza che in quel preciso istante l’Umanità intera ha compiuto un passo lunghissimo e storico verso la Conoscenza.

Resti esempio per tutti Ferdinando, ancora oggi sei testimonianza storica e mai troppo celebrata su come “il fare squadra” e unire le forze possa portare davvero al sogno utopico di una società diversa e migliore costruita sui pilastri della Libertà, dell’Uguaglianza, della Fratellanza oltre l’individualismo e l’ egoismo delle dimostrazioni di forza dei piccoli uomini di potere.

E’ un sogno utopico? Forse… ma pensate per un momento a quanto utopico era quello di Magellano di circumnavigare il globo su tronchi di legno, senza carte nautiche e senza cognizione di luoghi e di tempi… Eppure…