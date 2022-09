Affluenza ore 19 in Molise sotto il 44%, è crollo: la media nazionale è al 51%

I dati ufficiali dell’affluenza forniti dal Ministero dell’Interno.

CAMERA DEI DEPUTATI

Alle 19 per il rinnovo della Camera dei Deputati in Molise ha votato il 44.04% degli aventi diritto, che nella nostra regione sono complessivamente 243.884. Precisamente è stata di 44.39% la media dei 52 comuni della provincia di Isernia e di 43.91% quella degli 84 comuni della provincia di Campobasso. Nella precedente tornata elettorale per le politiche l’analogo dato molisano alle 19 (nel 2018 si votava però anche il lunedì) era al 56.46%. Il crollo è finora dunque di oltre 12.4 punti percentuali.

Si tratta di una delle percentuali relative all’affluenza più basse d’Italia (7.904 i Comuni). La regione ‘peggiore’ in questo senso è la Calabria che non arriva al 37%, male anche la Campania (sotto il 39%), la Puglia, le Isole e la Basilicata. Di contro, si è votato di più in Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana (tutte con percentuali di voto tra il 58 e il 60%). La media nazionale supera lievemente il 51.1%, ed è di circa 7.3 punti percentuali inferiore rispetto al dato dei votanti (sempre alle 19) di 5 anni fa, quando l’affluenza fu del 58.4%. Il dato molisano pertanto è – come quello di molte regioni del Mezzogiorno – molto più basso della media nazionale (precisamente del 7% circa).

Tornando al Molise, qualche curiosità: il centro dove si è votato di più è in assoluto Sant’Angelo Limosano (60.22%) e quello dove si è votato meno Sepino (28.4%), entrambi in provincia di Campobasso. In provincia di Isernia il comune dove l’affluenza è stata più bassa è Cantalupo nel Sajj90 (33.95%), di contro il territorio dove si è votato di più è Chiauci (55.8%).

Per quanto riguarda i comuni maggiori, si è votato di più a Termoli (47.19% vs il 55.51% della volta scorsa) rispetto a Campobasso (45.96% vs 58.17 di 5 anni fa) ed Isernia (43.65% vs 52.69 del 2018). Tutti e tre i centri sono comunque sopra il dato medio regionale.

SENATO DELLA REPUBBLICA

Per quanto riguarda il Senato della Repubblica, che per la prima volta vedrà tra gli elettori i neo maggiorenni (prima si poteva votare solo se si erano compiuti i 25 anni) il dato verrà fornito dal Ministero dell’Interno e dalle Prefetture solo alle ore 23, quando si chiuderanno le urne.