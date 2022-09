Affluenza definitiva in Molise al 56,5%. Crolla numero dei votanti, 45mila in meno

AFFLUENZA DEFINITIVA

Dopo quasi un’ora dalla chiusura dei seggi, il Molise ha il dato ufficiale dell’affluenza: è del 56,5%, in calo di circa 15 punti percentuali rispetto al marzo 2018 quando era stata del 71,6%. Hanno votato circa 137mila fra gli aventi diritto che erano invece oltre 243mila. A Campobasso città affluenza definitiva del 59%, a Termoli del 58,8%.

ORE 23 – L’affluenza in Molise per le elezioni Politiche di oggi 25 settembre si è fermata sotto il 56%. Nel 2018, il 4 marzo giorno del voto per le Politiche, avevano votato 182mila molisani, pari al 71,6%.

Il dato della provincia di Isernia si è fermato a 56,3%: Isernia città 55,7%, Venafro 57,3%, Agnone 56,8%.

Tra le affluenze più alte quella del Comune di Sant’Angelo Limosano, con 74,3%: è il comune del sindaco William Ciarallo candidato con Noi di Centro-Mastella. Alta anche l’affluenza a San Giacomo degli Schiavoni, il comune amministrato da Costanzo Della Porta candidato capolista al plurinominale del Senato,com con 70,7%, sei punti percentuali meno del 2018.

Primi commenti sull’affluenza dalla sala stampa della Prefettura di Campobasso. Per Micaela Fanelli, capogruppo del Pd in Consiglio regionale “c’è una disaffezione rispetto alla rappresentazione politica. Anche la legge elettorale non riesce correttamente a far esprimere il voto all’elettore. Inoltre la scelta del centrodestra con due personalità di fuori regione ha influito sulla disaffezione. Infine la caduta di Draghi ha dato ulteriore negatività, perché ha dato il messaggio che la politica si occupa solo di se stessa”.

Gianluca Cefaratti, consigliere regionale di maggioranza per Orgoglio Molise ha indicato il maltempo di oggi fra le cause del calo di elettori. “È un dato sorprendente fino a un certo punto, non è un dato positivo. Bisogna riflettere anche sulla modalità delle elezioni, meglio prevederle sulle due giornate. È la seconda volta che votiamo con il Rosatellum, c’è anche insoddisfazione dopo il risultato 2018. Siamo preoccupati da questo astensionismo”.