Adriatica 2022, a Petacciato dialogo fra gli scrittori Fois e Giannubilo

Riprende il ciclo autunnale di incontri letterari promossi dall’Associazione Sopralerighe. Sabato 17 settembre, alle ore 18 a Petacciato, in piazza Belgioioso, lo scrittore Marcello Fois dialogherà con lo scrittore molisano Pierpaolo Giannubilo per Adriatica 2022.

Il pluripremiato Fois nell’occasione presenterà la sua ultima opera, “La mia Babele”, e i due scrittori, prendendo spunto dalla questione oggetto del romanzo, si confronteranno sull’affascinante dibattito sull’uso del linguaggio nella letteratura.

L’ingresso è gratuito ed aperto a tutti, ed in caso di maltempo l’evento sarà spostato nell’adiacente Palazzo Ducale. La prenotazione non è obbligatoria ma consigliata via whatsapp al numero 348 8131999.