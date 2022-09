Ieri in Molise 95 contagi e 381 guarigioni. In Infettive 1 ricovero e 2 dimissioni

bollettino del 9.09.2022

2 DECESSI IN OSPEDALE E 3 RICOVERI

Una donna di 68 anni di Termoli è deceduta nel reparto della Terapia Intensiva Covid dove era ricoverata. Così come è morta, ma in Malattie Infettive, una donna di 92 anni di Mirabello Sannitico.

Il numero complessivo dei ricoverati non scende perchè nelle ultime 24 ore ci sono state 3 ospedalizzazioni. 3 persone (rispettivamente di Riccia, Sesto Campano e Vinchiaturo) sono state ricoverate nel reparto di infettivologia. Quindi al momento sono 9 i degenti assistiti in Malattie Infettive mentre scende a 1 il numero dei posti letto occupati nella Rianimazione.

77 CONTAGI E 181 GUARIGIONI

Cala ancora il numero degli attualmente positivi in Molise perchè a fronte di 77 nuove diagnosi di positività si registrano 181 (più del doppio dunque) guarigioni. Sono poco più di 4mila gli infetti in questo momento in regione, e di questi solo 10 sono ricoverati.

MONITORAGGIO: PROSEGUE DISCESA MA IN MOLISE INCIDENZA PIù ALTA DELLA MEDIA

Prosegue la discesa degli indicatori pandemici anche se l’Rt è in salita. È quanto emerge dal monitoraggio settimanale curato dall’Iss. L’incidenza nazionale scende a 197 casi per 100mila abitanti rispetto ai 243 della precedente rilevazione. Per quanto riguarda l’occupazione dei letti sono in calo le terapie intensive: a livello nazionale il tasso è al 1,9% rispetto al 2,1% di sette giorni fa. Calo anche dei pazienti in area non critica che si attestano al 6,5% rispetto al 7,7 % della scorsa settimana. Sale invece l’indice Rt che si attesta a 0,92 rispetto allo 0,81 della precedente rilevazione.

I dati molisani nel dettaglio. L’incidenza dei casi di contagio in Molise scende da 325,3 a 260 ma rimane più alta della media nazionale. Più basso della media invece il tasso di occupazione nei reparti di area non critica (4,5% contro una media italiana di 2 punti percentuali più alta) mentre le terapie intensive risultano occupate al 5,1% rispetto a una media italiana sotto il 2%.