8 settembre: +1 in Malattie Infettive. Sensibile riduzione dei nuovi casi in Molise

Ieri in Molise 106 contagi e 143 guarigioni. In ospedale un decesso e una dimissione

bollettino 8.09.2022

IN INFETTIVE 1 RICOVERO E 2 DIMISSIONI

Scende di una unità il numero dei ricoverati nel reparto di Malattie Infettive del Cardarelli, dove ora i degenti assistiti sono 7 (altri 2 sono in Terapia Intensiva). Nelle ultime ore ci sono stati un nuovo ingresso (una persona di Campomarino) e due nuove uscite (una persona di Montenero di Bisaccia e una di Roma).

95 CONTAGI E 381 GUARITI

Drastico calo dei positivi in Molise perchè il bollettino odierno riporta 95 nuovi casi (a due cifre solo Termoli, Campobasso e Isernia) ma ben 381 guarigioni (tra cui 56 a Isernia e 51 a Campobasso).

MONITORAGGIO GIMBE, IN CALO TUTTI INDICATORI. MOLISE -20.7% DI CASI

Nella settimana 31 agosto-6 settembre, rispetto alla precedente, il consueto monitoraggio Gimbe rileva in Italia una diminuzione dei nuovi casi (123.782 vs 149.701) e dei decessi (447 vs 574). In calo anche i casi attualmente positivi (571.344 vs 660.241), le persone in isolamento domiciliare (566.700 vs 654.588), i ricoveri con sintomi (4.459 vs 5.427) e le terapie intensive (185 vs 226).

Per quanto riguarda il Molise, il tasso di occupazione ospedaliero è inferiore alla media nazionale per quanto riguarda i reparti di area non critica ma superiore per le terapie intensive. In netto calo i nuovi contagi: -20.7% la variazione dei nuovi casi rispetto al monitoraggio precedente (in Italia -17.3%).