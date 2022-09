7 settembre – Uomo di Termoli muore nella Rianimazione Covid. In calo i positivi

Ieri in Molise 144 contagi e 155 guarigioni. In ospedale 4 ricoveri e 1 dimissione

bollettino del 7.09.2022

UOMO DI 76 ANNI MUORE IN TERAPIA INTENSIVA

Non ce l’ha fatta un uomo di Termoli di 76 anni ricoverato nella Terapia Intensiva Covid. È morto nelle ultime ore e ora nel reparto salvavita restano due pazienti. Per l’Asrem è la vittima con il Covid-19 numero 673 dall’inizio della pandemia.

UNA DIMISSIONE IN MALATTIE INFETTIVE

Una persona di Campomarino è stata dimessa dal reparto di Malattie infettive dove era ricoverata. Scendono complessivamente a 10 i degenti nei reparti Covid del Cardarelli: 8 sono nel reparto ordinario di infettivologia e 2 sono, in condizioni più critiche, intubate in Rianimazione. Dei 10 pazienti, il 40% (cioè 4) non si sono mai vaccinati, 2 non hanno completato il ciclo vaccinale perchè hanno fatto solo la 1° dose, i restanti 4 hanno anche la dose booster.

106 CONTAGI E 143 GUARIGIONI

Oggi, come ieri, le guarigioni superano di misura i nuovi contagi. Il bollettino Asrem riporta poco più di 100 nuove diagnosi di positività emerse a fronte di circa 750 test tra molecolari e antigenici. Di contro si registrano 143 guarigioni (tra cui 28 a Campobasso, 16 a Isernia, 13 a Termoli, 13 a Trivento).

I DATI NAZIONALI

Oggi in Italia registrati 17.574 casi per un tasso di positività del 10.7%. Le vittime sono state 57 (ieri 80) e calano i numeri dei ricoverati. Rispetto a ieri sono 160 in meno nei reparti di area non critica e 1 in meno in Terapia Intensiva.