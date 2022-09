3 settembre – Un trasferimento in Terapia intensiva e 94 nuovi contagi

Ieri in Molise 1 ricoverato e 4 dimessi, 110 contagi e 128 guarigioni.

Il bollettino del 3 settembre 2022

Il bollettino quotidiano dell’azienda sanitaria regionale del Molise fa registrare oggi un trasferimento dal reparto di malattie infettive a quello di terapia intensiva dell’ospedale Cardarelli di una persona di Termoli che si è evidentemente aggravata per le conseguenze del covid 19. Risultano adesso 12 i pazienti covid ricoverati in ospedale in Molise, di cui 11 in malattie infettive e 1 in terapia intensiva.

Oggi sono stati accertati 94 nuovi positivi di cui 82 da tamponi antigenici e 12 da tamponi molecolari su un totale di 242 test refertati dall’Asrem per un tasso del 4,95%. Nessun guarito e quindi gli attualmente positivi salgono a 4.569.

I DATI NAZIONALI

Oggi in Italia sono stati accertati 17.668 nuovi positivi per un tasso di positività del 11,6% su 152.452 tamponi. Purtroppo sono stati altri 48 morti mentre scendono i ricoverati nelle terapie intensive (-7) e nei reparti ordinari (-189).