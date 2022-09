28 settembre – 1 ricovero e 143 contagi. Scendono i positivi in Molise

Ieri in Molise 126 contagi e 77 guarigioni. In Infettive un decesso e tre dimissioni

bollettino del 28.09.2022

143 CONTAGI E 224 GUARIGIONI

Scendono gli attualmente positivi in Molise (circa 3.660) perchè l’ultimo bollettino Asrem riporta 143 nuove diagnosi di positività al Sars-Cov-2 ma altresì 224 guarigioni.

1 RICOVERO: SONO 7 I DEGENTI IN MALATTIE INFETTIVE

Nuovo ricovero in Malattie Infettive al Cardarelli: una persona di Campobasso positiva al Sars-Cov-2 è stata ricoverata. Ora sono 7 complessivamente i degenti covid al Cardarelli, tutti in Malattie Infettive e nessuno in Terapia Intensiva.