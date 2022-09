Ieri in Molise 152 contagi e 207 guarigioni. In Infettive 4 ricoveri e 1 dimissione

bollettino del 27.09.2022

IN OSPEDALE UN DECESSO E 3 DIMISSIONI

Scende il numero dei pazienti ricoverati per Covid-19 al Cardarelli: ora sono solo 6 e tutti in area non critica. Purtroppo va registrato il decesso di una paziente, una donna di Rivoli di 91 anni ricoverata solo ieri, in Malattie infettive. Nello stesso reparto nelle ultime 24 ore sono state dimesse ben 3 persone (di Pietrabbondante, Campomarino e Monacilioni). A differenza di ieri oggi non c’è stato alcun nuovo ingresso-ricovero.

126 CONTAGI E 77 GUARIGIONI

Salgono a 3.740 gli attualmente positivi in Molise: l’ultimo bollettino Asrem riferisce di 126 nuovi contagi (emersi da 430 molecolari e 518 antigenici) e di 77 guarigioni.

I DATI NAZIONALI

Oggi in Italia registrati 44.875 nuovi casi per un tasso di positività salito al 18.4%. Aumentati rispetto a ieri di 192 unità i posti letto occupati nei reparti ordinari e calano (appena) i pazienti in terapia intensiva, 128 in totale e 2 in meno di ieri. 64 invece i decessi.