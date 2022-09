24 settembre – Due dimessi dal Cardarelli e 88 nuovi positivi

Ieri in Molise 93 contagi e 44 guarigioni. In ospedale un ricovero e una dimissione

Il bollettino del 24 settembre 2022

Due pazienti sono stati dimessi dall’ospedale Cardarelli di Campobasso. Hanno lasciato il reparto di malattie infettive una persona di Campobasso e una di Lungro, paese della provincia di Cosenza. Scendono quindi a 7 i ricoverati con covid, tutti in malattie infettive.

In leggera risalita gli attualmente positivi che sono 3.746 per effetto di 88 contagi riscontrati nelle ultime 24 ore. L’azienda sanitaria regionale del Molise ha analizzato 196 tamponi molecolari e da questi sono emersi 4 positivi per un tasso di positività del 2%, mentre gli altri 84 contagi sono risultati da test antigenici. Oggi non ci sono stati guariti.

I DATI NAZIONALI

In Italia oggi 22.265 nuovi contagi da covid con un tasso di positività del 14,6%. I decessi sono stati 43. Scendono i ricoverati in terapia intensiva (-8) e nei reparti ordinari (-20).