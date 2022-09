220 mln di interventi con il Cis, oggi la riunione col Ministro Carfagna. “Quasi nulla andrà sprecato”

Si è riunito oggi, come avviene periodicamente, il tavolo istituzionale per il Contratto Istituzionale di Sviluppo, in particolare di Molise e Capitanata. Alla riunione, presieduta dal Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale Mara Carfagna, ha partecipato anche il Ruc (responsabile unico del contratto) del Cis Molise Michele Scassera che si è detto, raggiunto al telefono da Primonumero, estremamente soddisfatto.

220 i milioni di euro per gli interventi nella nostra regione. “Di questi per 173 sono state già attivate le procedure (con l’invio di tutti gli elementi utili ad Invitalia) ma nel giro di poche settimane contiamo di attivarne altre per 25 milioni”. Nessuna parte di questi fondi andrà persa? “Qualcosa sì ma si tratta di qualche piccolo progetto che non andrà in porto. Nella riunione odierna sono stati definanziati progetti per complessivi 500mila euro ma va detto che questi soldi andranno a finanziare altri progetti in graduatoria”.

“Stiamo facendo una vera e propria corsa contro il tempo per incardinare, entro la scadenza elettorale, i progetti avviati. Proprio per questo ho riunito oggi il Cis Molise ed il Cis Capitanata e riunirò domani il Cis Taranto”, ha dichiarato alle agenzie di stampa la Ministra Carfagna. Lo stato dell’arte in Molise è – a detta del dottor Scasserra – assolutamente soddisfacente. “È stato fatto davvero un bel lavoro. Sono stati attivati quasi tutti i contratti”.

Chiaramente i progetti seguono iter diversi e differente è lo stato di avanzamento dei lavori per ciascuno di essi. Per molti si è già proceduto alla gara d’appalto, per altri questa è in corso, e poi alcuni prevedono anche la gara di esecuzione dei lavori oltre a quella di progettazione e dunque sono giocoforza meno avanti.

Si concluderà entro fine mese la gara d’appalto per l‘intervento più grande, di 129 milioni, dedicato ad un grande progetto di recupero e valorizzazione dei percorsi tratturali che unisce elementi di tradizione, cultura, storia dei territori di ben 58 comuni molisani (con Campodipietra capofila), prevedendo anche interventi di ripristino e ristrutturazione di borghi, palazzi storici, edifici di interesse culturale. “Quel progetto è più indietro ma parliamo di un maxi progetto che ha coinvolto tantissimi soggetti e del quale siamo veramente soddisfatti”.