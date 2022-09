22 settembre – 4 ricoveri, uno in Terapia Intensiva. La curva dei contagi torna a salire, non in Molise

Ieri in Molise 110 contagi e 68 positivi. In Infettive 2 ricoveri e 1 dimissione

bollettino del 22.09.2022

4 RICOVERI E 1 DIMISSIONE

Non è più Covid free la Terapia Intensiva del Cardarelli: nelle ultime ore vi è stata ricoverata una persona di Campobasso. Ci sono anche altri 3 ricoveri in Malattie Infettive (pazienti di Baranello, Campobasso e Isernia) ma altresì una dimissione da quel reparto. Cosicchè ad oggi i degenti covid assistiti in ospedale diventano 9, di cui 8 nel reparto di area non critica.

102 CONTAGI E 65 GUARIGIONI

Lieve incremento degli attualmente positivi in Molise, ora poco sopra le 3.600 unità: nelle ultime 24 ore si sono registrati infatti 102 nuovi contagi ma 65 guarigioni.

MONITORAGGIO GIMBE: MOLISE MEGLIO DELLA MEDIA

Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe rileva nella settimana 14-20 settembre, rispetto alla precedente, un aumento di nuovi casi (120.057 vs 107.876, +11.3%): in pratica la curva, dopo 4 settimane consecutive di calo, inverte la rotta. Prosegue invece la diminuzione dei decessi (334 vs 383, -12.8%) e quella dei ricoveri (-9.6% quelli ordinari e -13% le terapie intensive). In calo anche i casi attualmente positivi (414.067 vs 454.035), le persone in isolamento domiciliare (410.422 vs 450.004), e appunto i ricoveri con sintomi (3.495 vs 3.868) e le terapie intensive (150 vs 163).

Rispetto a questo aumento dei nuovi casi, va detto che non riguarda il Molise. Sono altre 15 le regioni che registrano un incremento dei casi. “Dopo 4 settimane consecutive di calo si registra un modesto aumento dei nuovi casi – dichiara Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione Gimbe – che passano da quasi 108 mila a 120 mila, con una media mobile a 7 giorni di oltre 17 mila casi al giorno”. E ancora: “Riapertura delle scuole, maggiore frequentazione dei luoghi chiusi e imminente stop a mascherine sui mezzi pubblici possono determinare un aumento dei nuovi casi di imprevedibile entità”.

I dati molisani nel dettaglio. Tutti gli indicatori molisani sono in miglioramento. In particolare da noi non si è registrato, come detto, un aumento delle infezioni. Il Molise ha il segno meno nella variazione percentuale dei nuovi casi da una settimana all’altra: -11,2%. In particolare la provincia di Campobasso segna -12.4% e quella di Isernia -8.9%. E i tassi di occupazione negli ospedali sono sotto la media nazionale: 0% nelle terapie intensive (la media italiana è 1.6%) e 3.4% nei reparti di area non critica (la media nazionale è al 5.5%).