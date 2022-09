20 settembre – Muore un’anziana in ospedale, ancora in calo i positivi

Ieri in Molise i ricoverati erano 6 (nessuno in Intensiva) e i positivi 3.654

Il bollettino del 20 settembre 2022

Una donna di 91 anni di Sesto Campano che era ricoverata nel reparto di malattie infettive covid dell’ospedale Cardarelli di Campobasso è deceduta nelle scorse ore. Oltre al decesso dell’anziana di Sesto Campano non si registrano novità a riguardo alle persone ricoverate in ospedale con covid che adesso sono 5 al Cardarelli, tutte in malattie infettive.

Scende anche oggi il numero degli attualmente positivi che arriva a 3.505 per effetto di 75 nuove e positività e 223 guarigioni. I 75 contagi di oggi sono emersi da 67 test antigenici e 8 tamponi molecolari sono un totale di 535 analizzati dall’azienda sanitaria regionale del Molise e per i quali il tasso di positività è appena dell’1,5%.

I DATI NAZIONALI

Oggi in Italia registrati 28.395 contagi per un tasso di positività salito al 13.7%. I decessi sono stati 60. Negli ospedali situazione sostanzialmente stabile: i ricoverati in area medica rispetto a ieri salgono di 2 unità mentre scendono di 1 quelli nelle terapie intensive.