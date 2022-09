2 settembre – 4 dimessi, uno dalla Rianimazione. Prosegue discesa ma Molise va peggio della media

Ieri in Molise 131 contagi e 109 guarigioni. 2 ricoveri e 4 dimissioni

bollettino del 2.09.2022

4 DIMISSIONI E 1 RICOVERO

Scende ancora il numero dei ricoverati Covid perchè l’ultimo bollettino riferisce di 4 dimissioni, di cui 3 dalla Malattia Infettiva e 1 dalla Terapia Intensiva. I tre pazienti dimessi da Malattia Infettiva sono di Campobasso mentre la persona dimessa da Terapia Intensiva è di Montefalcone nel Sannio ed era stata ricoverata solo ieri. C’è stato un unico nuovo ingresso: una persona di Pesche è stata ricoverata in Infettive dove ora, al netto delle dimissioni, ci sono 12 ricoverati.

110 CONTAGI E 128 GUARIGIONI

Oggi il bollettino Asrem riferisce di 110 nuove diagnosi di positività (numero che sembra essersi pressochè stabilizzato) su circa 640 test tra molecolari e antigenici, e altresì di 128 guarigioni. Il numero di attualmente positivi in Molise dunque subisce un lieve decremento, arrivando a 4.474 unità.

IL MONITORAGGIO NAZIONALE. PROSEGUE DISCESA MA MOLISE PEGGIO DI MEDIA NAZIONALE

L’epidemia prosegue la sua frenata dopo che nella precedente settimana si era registrato un nuovo incremento. Lo conferma (dopo la Fondazione Gimbe coi dati di ieri) il monitoraggio settimanale (periodo 26 agosto-1 settembre) dell’Istituto Superiore di Sanità. L’incidenza nazionale torna a scendere e tocca i 243 casi per 100mila abitanti rispetto ai 277 della precedente rilevazione. Lieve aumento invece per l’indice Rt (da 0.74 a 0.81). Per quanto riguarda l’occupazione dei letti sono in calo le terapie intensive: a livello nazionale il tasso è al 2,1% rispetto al 2.4% di sette giorni fa. Calo anche dei pazienti in area non critica che si attestano al 7.7.

I dati molisani nel dettaglio. Il Molise anche registra una discesa dell’incidenza nell’ultima settimana considerata (ora è di 325.3 ogni 100mila abitanti) ma conferma come questa sia superiore al dato medio nazionale. Più alto è anche il tasso di occupazione dei pazienti covid in area non critica (9.7%, due punti percentuali sopra la media italiana) mentre per quanto riguarda le terapie intensive il tasso è allo 0% contro una media nazionale del 2.1%.