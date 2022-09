17 settembre – Un decesso e 76 nuovi contagi. Nessun nuovo ricovero

Ieri in Molise 79 contagi e 214 guarigioni, nessun decesso e nessun ricovero.

UN DECESSO IN MALATTIE INFETTIVE

Un uomo di 85 anni di Isernia si è spento oggi, 17 settembre, nel reparto di Malattie Infettive del Cardarelli dove attualmente sono nove i pazienti covid assistiti dal personale sanitario. Resta vuoto per fortuna la Terapia Intensiva. Anche oggi – come ieri – in ospedale non si registrano fra l’altro nuovi ingressi nè dimissioni.

76 POSITIVI, 0 GUARITI

Su 605 tamponi refertati (308 molecolari e 297 antigenici) nelle ultime 24 ore sono emerse 78 nuovi contagi, 18 a Campobasso. Il numero degli attuali positivi è 3.813. Oggi non sono state riscontrate guarigioni, come riferisce Asrem nel suo bollettino.

I DATI NAZIONALI

A livello nazionale le nuove infezioni sono in calo rispetto a ieri: nelle ultime 24 ore sono stati accertati 17.154 contagi, secondo i dati del ministero della Salute. Diminuiscono anche le vittime: oggi 38 (ieri 44). Il tasso è al 12,2%, sostanzialmente stabile rispetto al 12,6% di ieri. Nei reparti di terapia intensiva sono ricoverati 150 pazienti (+8), in quelli ordinari sono 3.474 (+126).