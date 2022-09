16 settembre – Nessun ricovero e molti più guariti che contagi. Molise si ‘riallinea’ con dati nazionali

Ieri in Molise 68 contagi e 153 guarigioni. In ospedale un decesso, un ricovero e una dimissione

Il bollettino del 16 settembre 2022

NESSUN DECESSO E NESSUN RICOVERO

Stabile il numero dei ricoveri, che da ieri ammonta a 10 (tutti in Malattie Infettive e nessuno in Intensiva). A differenza di ieri non si è registrato alcun decesso, peraltro.

79 CONTAGI E 214 GUARIGIONI

Le guarigioni riportate dal bollettino odierno dell’Asrem sono state 214, quasi il triplo dei nuovi contagi che sono stati 79. Il totale degli attualmente positivi scende dunque ancora, ora è a 3.738.

IL MONITORAGGIO: PROSEGUE LA DISCESA E IL MOLISE SI ‘RIALLINEA’ CON DATI NAZIONALI

Come ogni venerdì, arrivano i dati del monitoraggio a cura dell’Iss. In generale prosegue il calo di tutti gli indicatori. L’incidenza scende a 186 casi per 100mila abitanti rispetto ai 197 della precedente rilevazione. In ulteriore calo l’occupazione dei letti nelle terapie intensive: a livello nazionale il tasso è all’1.4% rispetto all’1.9% di sette giorni fa. Calo anche dei pazienti in area non critica che si attestano al 5.7% rispetto al 6.5 % della scorsa settimana. Stabile invece l’indice Rt che si attesta a 0.91 rispetto allo 0.92 della precedente rilevazione.

I dati molisani nel dettaglio. Indicatori in miglioramento anche nella nostra regione: l’incidenza cala ancora e passa da 260 ogni 100mila abitanti della settimana scorsa ai 193.6 di quest’ultima (9-15 settembre). Rimane dunque più alta della media nazionale (a 186) ma di pochissimo. Il tasso di occupazione in area medica è al 5.7%, esattamente in linea con la media nazionale. Le terapia intensive risultano occupate al 2.6% contro una media nazionale dell’1.4% ma sappiamo che da ieri la terapia intensiva del Cardarelli è vuota causa il decesso dell’unica paziente ricoverata. I dati sono dunque tutti praticamente in linea con quelli medi italiani.

I DATI NAZIONALI

In Italia oggi ci sono stati 17.364 casi di positività al coronavirus con un tasso del 12,6%. I decessi sono stati 44 mentre calano sia i ricoveri nei reparti ordinati (-32) che nelle terapie Intensive (-1).