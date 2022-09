Meno uno al rientro in classe liberi da restrizioni. In Molise 245 assunzioni a tempo indeterminato

È suonata ieri 12 settembre la campanella per gli alunni di Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia Piemonte, Veneto, Lombardia e provincia autonoma di Trento. Ai molisani tocca domani, il 14 settembre, così come avverrà per gli studenti di Liguria, Calabria, Marche, Puglia, Sardegna, Umbria. I primi a rientrare in classe – dal 5 settembre – sono stati gli studenti della provincia autonoma di Bolzano mentre gli ultimi saranno (il 19 settembre) valdostani e siciliani.

Sono circa 35mila complessivamente (che andranno a formare circa 2mila classi) gli studenti molisani ma sono, come ha ricordato la Flc Cgil, 656 in meno rispetto al precedente anno scolastico. Un trend inarrestabile, quello dello spopolamento, e che non riguarda solo il Molise ma che nella nostra regione va avanti da diversi anni (dal 2009 ad oggi persi quasi 10mila studenti). Di seguito un grafico che dà contezza della tendenza.

Il rischio di iniziare l’anno scolastico con le cattedre vuote, come nel caso di altri territori, in Molise è stato scongiurato. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha autorizzato per il Molise l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di 298 figure professionali tra docenti e personale Ata. L’Ufficio scolastico regionale è al lavoro da agosto per le convocazioni e per riempire tutte le ‘caselle’. L’assegnazione delle cattedre però avviene in via prevalente tramite il famigerato algoritmo del Miur, dunque a livello centrale.

Questi i dati molisani: le assunzioni dei docenti a tempo indeterminato sono state 187 mentre quelle a tempo determinato 815. Per quanto riguarda il personale Ata le assunzioni a tempo indeterminato sono state 58 mentre quelle a tempo determinato 90. Complessivamente il personale ‘precario’ ammonta a circa 900 unità.

Sarà un rientro in classe senza le restrizioni anti-Covid (dad e mascherina su tutte) che hanno accompagnato il mondo della scuola negli ultimi due anni scolastici, particolarmente difficili, e per tale motivo le aspettative sono tante così come la speranza di riprendere con normalità.

Il sindacato Flc Cgil da parte sua ha sottolineato il peso che avrà anche l’assenza del personale Covid (450 tra docenti e Ata che quest’anno non ci saranno).