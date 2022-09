15 settembre – Sempre meno i contagi ma donna di 57 anni muore in Rianimazione

Ieri in Molise 65 contagi e 59 guarigioni. In Infettive una dimissione e nessun ricovero

bollettino del 15.09.2022

DECEDUTA DONNA RICOVERATA IN INTENSIVA

Non ce l’ha fatta la donna, una 57enne di Sant’Elia a Pianisi, ricoverata (l’unica) nella Terapia Intensiva Covid. Il reparto di Rianimazione torna così nuovamente ad essere privo di pazienti positivi al Sars-Cov-2. Per l’Asrem quella di oggi è la vittima numero 676 dall’inizio della pandemia. Le due precedenti risalivano al 9 settembre: in quel caso a spirare erano state una ultranovantenne in Infettive e una 68enne in Terapia Intensiva, reparto che ospita i casi di Covid-19 più gravi, spesso associati a quadri clinici critici anche per altre patologie.

INFETTIVE, UN RICOVERO E UNA DIMISSIONE

Bilancio in pari per il reparto di Malattie Infettive del Cardarelli dove i degenti assistiti restano 10. Nelle ultime ore è stata ricoverata una persona di Lungro (provincia di Cosenza) ma è stata altresì dimessa una di Larino. Di questi 10 ricoverati, la metà non si è mai vaccinata, 1 ha fatto una sola dose, 1 la seconda mentre le restanti 3 hanno anche ricevuto il booster.

68 CONTAGI E 153 POSITIVI

Scendono a 3.873 i positivi (attualmente) in regione e nelle ultime ore il numero dei guariti ha doppiato quello dei nuovi infetti. Le nuove diagnosi di infezione sono state 68, emerse a fronte di poco più di 480 tamponi (soprattutto molecolari). Le negativizzazioni accertate dall’Asrem sono state invece oltre 150 (di cui 41 nella sola Campobasso).

I DATI NAZIONALI

Oggi in Italia diagnosticati 17.978 casi di contagio per un tasso di positività del 12.2% (ieri 11%). I decessi sono stati 60 (ieri 69) e continua a migliorare la situazione ospedaliera. Rispetto a ieri ci sono 87 posti letto occupati in meno nei reparti Covid ordinari e 8 in meno nelle terapie intensive.