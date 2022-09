11 e 12 settembre – Calano i positivi ma aumentano i ricoverati. Al via campagna con vaccini bivalenti

bollettino del 12.09.2022

4 RICOVERI (1 IN INTENSIVA) E 2 DIMISSIONI

Non si è registrato alcun decesso legato al Covid-19 in ospedale tra ieri e oggi ma sono aumentati i ricoverati. 4 i nuovi ingressi a fronte di 2 dimissioni. In particolare nel reparto di Terapia Intensiva è stata ricoverata una persona di Sant’Elia a Pianisi e dunque il reparto Covid torna ad avere un degente assistito. Nel reparto – più affollato – di Malattie Infettive invece sono 3 i nuovi ingressi (persone di Castel San Vincenzo, Isernia e Pietrabbondante) mentre le uscite per dimissioni sono 2 (pazienti di Celenza Valfortore e una del Regno Unito). Dunque i pazienti ora sono 12, di cui 11 nel reparto di area non critica.

110 CONTAGI E 269 GUARIGIONI

110 le nuove diagnosi di positività al Sars-Cov-2 emerse a fronte di poco più di 600 tra tamponi molecolari e test antigenici (i primi quasi 400 dunque più numerosi dei test antigenici). Le guarigioni però sono molte di più: quasi 270. Dunque gli attualmente positivi scendono sotto quota 4mila e diventano 3.956.

AL VIA PRENOZIONE DEI VACCINI AGGIORNATI BIVALENTI

I DATI NAZIONALI

Oggi in Italia rilevati 6.415 casi per un tasso di positività dell’11.2%. 33 i decessi mentre si registra un lieve incremento nei ricoveri ordinari (+66 rispetto a ieri). Le terapie intensive, invece, scendono di 4 unità (ieri +7).