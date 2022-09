100 mln per le farmacie rurali e per migliorare i servizi di prossimità nei piccoli centri

Un importo complessivo di 100 milioni di euro volti a erogare servizi sanitari di prossimità territoriale. Sono quelli messi a disposizione dal nuovo Bando rivolto alle farmacie rurali, così come richiesto dall’Anci Molise, che si trovano in centri con una popolazione inferiore ai 3mila abitanti.

La scadenza, precedentemente prevista il 30 giugno, è stata prorogata al 30 settembre prossimo per consentire la più ampia partecipazione delle strutture interessate (contestualmente, sono stati aggiornati gli allegati relativi alle istruzioni per la compilazione della domanda e al disciplinare d’obblighi).

Ma quali sono i progetti finanziabili? Il bando prevede la concessione delle relative agevolazioni a diverse categorie di investimenti. Il primo riguarda la ottimizzazione dell’efficace dispensazione del farmaco, anche in sostituzione della distribuzione effettuata dai presidi ospedalieri: riorganizzazione e implementazione dell’area di dispensazione e dello stoccaggio dei farmaci; miglioramento dei livelli di monitoraggio delle scadenze, revoche e farmaci mancanti.

Ancora, partecipazione alla presa in carico del paziente cronico, monitoraggio dell’uso corretto dei farmaci, interazione con il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE): interventi di formazione specialistica alla presa in carico del paziente e alla farmacovigilanza; dotazioni tecnologiche, informatiche e logistiche (licenze per piattaforme di monitoraggio, software, hardware, postazioni attrezzate per il teleconsulto, la consultazione dati, la consultazione del FSE).

E poi prestazione di servizi di primo e di secondo livello: spese per la locazione e/o l’acquisto dei dispositivi di telemedicina e analizzatori di sangue e urine e relativa assistenza/creazione di aree di accoglienza (spazi riservati, arredamenti specifici, dispositivi di emergenza) per l’erogazione di servizi di telemedicina, per i quali ci si dovrà avvalere di un sistema di refertazione presso un centro individuato a priori (preferibilmente in convenzione con ospedali o strutture pubbliche).

La domanda di partecipazione, compilata dal titolare o dal rappresentante legale della farmacia, può essere presentata entro le 23.59 del 30 settembre 2022 esclusivamente attraverso la piattaforma informatica all’indirizzo https://farmacierurali.agenziacoesione.gov.it, alla quale si accede tramite SPID. I campi da compilare on line possono essere consultati e le istruzioni per compilare la domanda sono riportate negli allegati. Non saranno considerate valide le domande pervenute con altre modalità (compresa la PEC).