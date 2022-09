10 settembre – Terapia Intensiva torna vuota, oggi 93 nuovi casi

Ieri in Molise 77 contagi e 181 guarigioni. In ospedale 2 decessi e 3 ricoveri

bollettino_10.09.2022

Sono 93 i nuovi casi di positività del Molise emersi nelle ultime 24 ore, 5 da 257 tamponi molecolari e 88 da 312 test antigenici. Oggi non ci sono guariti e dunque gli attualmente positivi in Molise arrivano a 4.115. Non ci sono decessi e in ospedale si registra un ricovero in malattie infettive (un paziente di Matrice) e il trasferimento dell’unico paziente della terapia intensiva covid in una terapia intensiva no-covid. La Rianimazione pertanto torna a essere vuota, mentre sono 10 i degenti ricoverati in infettive.