Viaggi a cavallo lungo le vie della transumanza: la nuova frontiera del turismo

Prenderà il via domani mattina da contrada Selvapiana il “Primo viaggio a cavallo sulle vie della Transumanza, Campobasso – Torella del Sannio, sul tratturo Castel di Sangro/Lucera”. Il ‘viaggio’ si snoda in tre Comuni: il capoluogo, Ripalimosani e Torella del Sannio. Una bella iniziativa che – l’auspicio degli organizzatori – punta a ritrovare i tratturi perduti a causa della pandemia e magari, in autunno, riprendersi quello che effettivamente manca: la transumanza vera e propria, che nel 2019 è stata inserita nell’elenco del patrimonio culturale immateriale da parte dell’Unesco.

A presentare l’evento il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina; il vice sindaco di Ripalimosani, Annamaria Trivisonno; il sindaco di Torella del Sannio, Gianni Meffe; Nicola di Niro, responsabile coordinatore del progetto; Alessandro Meola, referente FederTrek; Giusi Gilotti, presidente del circolo ippico Gilotti Quarter Horse e i rappresentanti dell’APS Tratturando.

“C’è la volontà di riproporre i viaggi della transumanza dopo questo periodo di stop”, ha spiegato Nicola di Niro. “I tratturi possono ospitare viaggi nell’ambito di un turismo sostenibile ed emozionale, il Molise può giocarsi le sue carte in questo settore”.

Questo il programma della giornata di sabato: partenza alle 8 dal Centro Gc Gilotti Quarter Horse di contrada Selvapiana a Campobasso per raggiungere il tratturo Castel di Sangro-Lucera. Con l’organizzazione tra gli altri delle associazioni Tratturando e Cavalieri della Transumanza sono in programma la colazione, lo spettacolare guado del Biferno, il passaggio nei territori di Ripalimosani, Santo Stefano, Oratino, Castropignano e Torella del Sannio. Poi l’interessante visita con pranzo presso l’azienda della famiglia D’Alessandro, storica tappa della transumanza dei Colantuono. Infine alle 15.30 la partenza per il rientro.