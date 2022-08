Tutti Candidati, i protagonisti delle elezioni faccia a faccia con Antonello Barone

“Sono felice di poter riproporre il format Tutti Candidati – commenta Antonello Barone – e il sodalizio con Primonumero.it che tanto successo ebbe nel 2018. In quella stagione politica, nel mezzo delle elezioni per il rinnovo del Parlamento e la scelta del Presidente della Regione, il Molise divenne l’Ohio d’Italia. Qui passarono tutti i leader di partito ed ebbi l’opportunità e l’onore di intervistare faccia Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. Da quelle interviste emersero dichiarazioni importanti che incisero anche sulla formazione del governo gialloverde. Alcune vennero riprese dalle maggiori testate nazionali. Nel caso delle dichiarazioni rilasciate durante l’intervista da Matteo Salvini furono addirittura la notizia di apertura del TG2 e del TG3 della sera. Dichiarazioni accompagnate in onda proprio dalle immagini del format ospitato da primonumero.it. Per ben due puntate di Propaganda Live, inoltre, – prosegue Barone – il Molise fu posto sotto il riflettori della ribalta mediatica e i politici molisani intervistati in “Tutti Candidati” e rilanciati dalla trasmissione di Diego Bianchi su La7 divennero per una sera volti nazionali.

In questa nuova edizione di Tutti Candidati cercheremo di far emergere le qualità, le proposte, le contraddizioni, i pregi e i difetti dei politici che chiedono il nostro voto. Per, come sempre, poter andare alle urne con una consapevolezza maggiore. Perché conoscerli meglio è il solo modo per votare consapevolmente. Nell’ultima settimana prima del voto – conclude Barone – saremo disponibili ad ospitare anche dei faccia a faccia fra i candidati impegnati nelle sfide uninominali e i capolista sui proporzionali di Camera e Senato, che di fatto in Molise, gareggiano con la stessa logica del maggioritario.”

Dunque non resta che guardare Tutti Candidati.