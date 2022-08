Turismo lento in sella alla bici: pedalata ‘autentica’ al fianco di un Campione del Mondo

Dopo i sapori della cucina popolare (con Chef Giorgione) e le immagini non filtrate degli smartphone delle persone del luogo (con il contest video), non poteva esserci un modo migliore e più adatto della bicicletta per completare il percorso sensoriale alla scoperta dell’autenticità dei luoghi che caratterizzano la Destinazione turistica dell’Area Urbana, di cui fanno parte Campomarino, Guglionesi, San Giacomo degli Schiavoni e Termoli, 4 diverse comunità con caratteristiche attrattive peculiari e una identità unica da valorizzare sul mercato turistico.

Saranno dunque la temperatura più gradevole e i colori incipienti della natura di fine estate ad accogliere i partecipanti alla prima edizione della Pedalata Autentica, una manifestazione cicloturistica alla scoperta dei luoghi e dei paesaggi del territorio delle quattro località che si terrà domenica 4 settembre con partenza alle 8 del mattino dal porto di Termoli e rientro previsto intorno alle 12.

La manifestazione aperta a tutti e naturalmente non competitiva, avrà comunque un padrino d’eccezione: il 5 volte Campione del Mondo e medaglia d’oro alle Olimpiadi di Atlanta Silvio Martinello che accompagnerà i cittadini, gli ospiti e gli appassionati di cicloturismo, in un tour di 57 km attraverso il territorio della Destinazione “Autentici Percorsi” promossa dalla Strategia Urbana di Termoli finanziata dal POR FESR-FSE 2014-2020 della Regione Molise.

Indagini svolte nell’ambito del progetto di valorizzazione della nuova Destinazione hanno infatti confermato che il turismo lento in sella alla bici rappresenta una delle modalità di soggiorno più apprezzate, soprattutto dai turisti maggiormente attratti dai territori meno conosciuti, come il nostro, che sono in grado di offrire loro esperienze a due ruote particolarmente godibili per l’autenticità del paesaggio e della ospitalità della gente. La domanda degli appassionati di questo turismo sano e attivo è in forte crescita, tanto in Italia quanto in Europa, ed è anche ad intercettare questo trend che è rivolto il piano integrato di comunicazione della Destinazione, in corso di avanzata esecuzione, di cui la manifestazione di domenica prossima costituisce un ulteriore significativo tassello.

Fondamentale, per cogliere appieno le valenze ciclistiche del territorio e per apprezzarne la disponibilità verso i visitatori, l’impegno tecnico dell’ASD Ciclistica San Timoteo e il supporto organizzativo dei volontari del Lions Club Termoli Tifernus, cui va il ringraziamento delle quattro Amministrazioni.

Chiunque voglia pedalare insieme a un Campione del Mondo e vivere su due ruote la bellezza degli “Autentici Percorsi” dei 4 Comuni dell’Area Urbana di Termoli può quindi iscriversi alla manifestazione seguendo le indicazioni disponibili online su: www.autenticipercorsi.it/pedalataautentica