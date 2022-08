Torna in corsa la lista Noi Moderati, Di Pietro (Udc): “Accolto nostro ricorso”

La comunicazione ufficiale è arrivata nel primissimo pomeriggio, confermata direttamente dal segretario regionale Udc Teresio Di Pietro. “Con immenso piacere comunico che l’Ufficio Centrale Elettorale presso la Corte di Cassazione in Roma ha accolto il nostro ricorso e la lista Noi Moderati è stata riammessa”.

Ricusata in prima istanza dalla Corte d’Appello di Campobasso per un vizio formale (addebitabile alla compilazione da parte dei funzionari di Roma) sul frontespizio dei moduli di presentazione, la lista torna ora in corsa. Non ci sono più ostacoli alla sua partecipazione alla competizione elettorale per i seggi di Montecitorio.

“Un plauso ed un ringraziamento – aggiunge Di Pietro – vanno al professor avvocato Giovanni Galoppi di Roma, che ha assistito la lista con argute e fondate argomentazioni ed ha fatto sì che venisse riammessa alla competizione elettorale del prossimo 25 settembre”.

La lista, che ha supportato e sostenuto la candidatura sul maggioritario in Molise sempre per la Camera di Lorenzo Cesa, leader nazionale Udc, comprende esponenti centristi anche delle correnti di Toti, Lupi e Brugnaro. Tornano in corsa per Montecitorio, sul listino proporzionale, Filomena Calenda (assessora regionale al Sociale) e Vittorio Colarelli.