TermoliMusica, e sono 18. Nuova stagione ricca, ottenuto finanziamento ministeriale per 3 anni

TermoliMusica diventa ‘maggiorenne’. Presentata oggi ufficialmente in Sala Consiliare dal direttore artistico Giuseppe Nese la XVIII edizione della stagione concertistica divenuta un appuntamento culturale di rilievo della regione tutta, oltre che dell’intero Basso Molise.

Sarà una ricca stagione che partirà il 28 agosto e si concluderà il 30 dicembre. 4 mesi, 18 concerti (erano 15 nella passata edizione), 3 concerti didattici e 2 masterclass (per la consueta sezione Educational): questi i numeri di TermoliMusica2022.

Anche quest’anno, come lo scorso, la stagione realizzata dall’associazione OndeSerene, con il contributo di svariate realtà associative e di importanti partner istituzionali, è beneficiaria del finanziamento del Ministero della Cultura che ne ha riconosciuto ancora una volta la qualità artistica inserendola nel Fus (Fondo unico dello spettacolo). Ma la novità è che il finanziamento è valevole per tre anni, quindi è assicurato anche per i prossimi due.

A riconoscere il valore culturale della manifestazione è stata anche la Regione Molise che la sostiene attraverso il bando ‘Turismo è Cultura‘, apprezzamento testimoniato anche dalla presenza odierna dell’Assessore Cotugno. Insieme a lui anche il sindaco Roberti e l’assessore Barile. Il Comune è infatti tra i partner istituzionali oltre, appunto, alla Regione, all’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo, alla Scuola Oddo Bernacchia.

I concerti, come sempre, si terranno (alle 18) nella sala dell’ex cinema Sant’Antonio, ad eccezione del primo, quello del 28 agosto con l’organista Davide Mariano, che si terrà eccezionalmente in Cattedrale. Il programma è articolato e gli artisti di estrema qualità, sovente vincitori di importanti concorsi internazionali e abituati a calcare palcoscenici di rilevo. Il 25 settembre, tanto per fare un esempio, a TermoliMusica si esibirà Enzo Turriziani, primo trombone alla filarmonica di Vienna. Di seguito la locandina completa, di cui di volta in volta vi presenteremo i concerti.

Fondamentale, anche stavolta, l’eccezionale lavoro di rete con un nutrito insieme di partner che come sempre fa la forza di questo progetto culturale. Dirimente il supporto delle associazioni locali tra cui La Casa del Libro, la Fidapa, l’Unitre, il Fai, la CreaMar e tante altre.

Novità di quest’anno è anche la possibilità di acquistare un abbonamento ridotto, per soli 8 concerti. (rm)