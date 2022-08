Adesso è ufficiale: l’Istituto Comprensivo Statale di Difesa Grande porterà il nome del maestro Achille Pace. La notizia era stata in anteprima da primonumero.it lo scorso mese di aprile, quando il via libera era arrivato dalla Giunta comunale ma adesso ha l’ufficialità che segue alla delibera dell’Ufficio scolastico regionale.

A partire dal prossimo 1 settembre la scuola che è uno dei luoghi simbolo del quartiere sud di Termoli sarà intitolata al grande artista e ideatore del Premio Termoli.

Achille Pace rappresenta un personaggio di grande rilievo della storia dell’arte contemporanea italiana. Nato a Termoli nel 1923, è scomparso nel settembre 2021, all’età di 98 anni. A distanza di un anno il grande pittore termolese avrà il suo primo grande tributo da parte della città, con l’intitolazione dell’istituto diretto dalla preside Luana Occhionero.

A lui si deve l’istituzione del Premio Termoli, una rassegna che ha dato lustro a Termoli e che di recente è tornata agli antichi fasti anche grazie alla creazione del museo di arte contemporanea di via Giappone dove sono esposte alcune delle opere di oltre 50 anni del Premio Termoli, oltre che quadri dello stesso maestro Achille Pace. Le opere del Premio Termoli sono state di recente riportate alla luce – dopo un lungo e inspiegabile periodo di oblio – e più in generale all’attenzione del pubblico con l’apertura del museo di arte contemporanea di via Giappone dove tra l’altro sono esposte proprio alcune delle opere del maestro Achille Pace.