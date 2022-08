San Giuliano di Puglia, la classe 1982 festeggia i 40 anni

Una giornata speciale per ripercorrere insieme un cammino di vita. Ricordi, gioie, eventi, momenti indimenticabili, un pensiero per chi non c’è più ma resta nel cuore di tutti. Sabato 27 agosto 2022 gli amici della classe 1982 di San Giuliano di Puglia hanno festeggiato i quarant’anni. Il programma ha previsto il ritrovo in piazza, la visita al cimitero con una preghiera per il caro Americo Avocone, l’aperitivo alle ‘Tre torri’ e il pranzo. Una rimpatriata piena di emozioni brindando agli ‘anta’ e al futuro con fiducia e la bellezza dell’amicizia di sempre.