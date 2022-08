Sarà attivato, dal 1° settembre, lo “Sportello Ambiente” del Comune di Campobasso. Lo rende noto l’assessore all’Ambiente, Simone Cretella, spiegandone anche le finalità e la funzionalità.

“Il servizio sarà svolto dagli operatori del Servizio Civile nell’ambito del progetto Oro Campobasso – ha dichiarato l’assessore – e consisterà nell’attivazione di un info point territoriale per la raccolta di segnalazioni e richieste da parte dei cittadini riguardo ai rischi ed alle tematiche ambientali. Il servizio offrirà assistenza e fornirà informazioni per tutto ciò che concerne l’ambiente e la sua salvaguardia. Permetterà inoltre di raccogliere, sistematizzare ed informatizzare dati relativi alla sicurezza, al decoro urbano ed alla pubblica incolumità da condividere con gli uffici e gli enti competenti per facilitarne ed ottimizzarne la risoluzione.”

Lo sportello sarà ubicato al piano terra del Municipio, con accesso da piazza Musenga, e potrà somministrare direttamente schede per la raccolta di segnalazioni e/o reclami, oltre che fornire tutte le informazioni utili alla cittadinanza in materia ambientale, con particolare attenzione alla gestione dei rifiuti, alla promozione di iniziative di sensibilizzazione e tutela del territorio e dei beni comuni.

Lo sportello ambiente sarà attivo dalle 9 alle 13, dal lunedì al venerdì e risponderà al numero telefonico 0874/405283, nonché all’indirizzo e-mail: sportello.ambiente@comune.campobasso.it.