Un corto circuito nell’area produttiva è la causa dell’incendio che si è verificato intorno alla mezzanotte nello stabilimento de La Molisana a Campobasso. Due squadre dei vigili del fuoco sono uscite dal vicino comando provinciale di via Sant’Antonio dei Lazzari per raggiungere la zona industriale, dove c’è l’impianto di produzione di pasta.

Comprensibile un certo spavento ma non c’è stato nessun ferito anche se per le verifiche e la messa in sicurezza è stato necessario sospendere temporaneamente la produzione. Quando i pompieri sono arrivati a La Molisana il fuoco era già spento: a cadenza periodica, infatti, vengono fatte esercitazioni e prove antincendio come è giusto che sia in una fabbrica che conta centinaia di occupati. Le procedure e le giornate formative hanno appunto lo scopo di insegnare le procedure di sicurezza necessarie a fronteggiare situazioni di emergenza come quella che si è verificata nel cuore della notte.