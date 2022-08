Ore d’ansia per un 75enne a Colletorto, ritrovato in stato confusionale

Giornata di ricerche per un anziano residente a Colletorto che, probabilmente per una perdita di orientamento, aveva smarrito la strada di casa.

L’uomo, 75 anni, che vive da solo, è stato rintracciato intorno alle 18 dopo diverse ore di ricerche serrate con tre squadre dei vigili del fuoco, tra cui gli uomini del distaccamento di Santa Croce di Magliano, diversi volontari e i volontari della protezione civile. A ritrovarlo sono stati i carabinieri, che hanno preso parte alle ricerche percorrendo le strade e i sentieri vicini il bosco dove da subito era stato supposto che potesse essersi smarrito.

L’uomo è stato preso in carico dal 118 e trasferito in ospedale per accertamenti. Si trova in stato confusionale. Per lui forti timori visto che rispondeva al telefono che aveva con sé ma non riusciva a parlare né a spiegare con precisione dove si trovasse.

Il sistema di geolocalizzazione attraverso il numero di primo intervento 112, che ora è un servizio unico, consente infatti la geolocalizzazione soltanto se è la persona che ha bisogno di aiuto a chiamare il 112.

Sono state ricerche impegnative, coordinate dalla Prefettura di Campobasso.