Elezioni alle porte

Meloni a Termoli. Bandiere, applausi e folla di tutte le età: “Forza Giorgia, sei anche bella”

Pubblico di tutte le età, tantissimi giovani per supportare la candidata di Fratelli d'Italia che si dice pronta a governare. Presenti anche i candidati Cesa e Lotito che dicono: "Non siamo qui di passaggio, faremo il possibile per il Molise. Presenti i coordinatori Della Porta e Di Sandro