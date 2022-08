M5s, il leader Giuseppe Conte a Termoli per incontrare cittadini e candidati

Il leader del Movimento 5 Stelle, l’ex premier Giuseppe Conte, sarà in Molise – a Termoli – la sera del 31 agosto. Ad annunciarlo sui social Antonio Federico, il coordinatore regionale del M5s in Molise.

“Giuseppe Conte torna in Molise! Mercoledì 31 agosto alle ore 22 il presidente del Movimento 5 Stelle arriverà a Termoli nei pressi di piazza Monumento (piazza Vittorio Veneto) per una passeggiata in centro città e per incontrare candidati e cittadini”.