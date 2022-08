Lorenzo Cesa: “Per il Molise una legge ad hoc, sarò il lobbista di questo territorio”

Il leader nazionale dell’UdC Lorenzo Cesa, candidato sul listino uninominale della Camera i Molise con la coalizione di centrodestra, è il grande favorito in tutti i sondaggi. “Io non sono un paracadutato perché conosco perfettamente questo territorio -racconta a Primonumero – e so benissimo quali sono le maggiori criticità e le esigenze della popolazione di questa porzione di Italia che è bellissima e ricca di enormi potenzialità”. Lorenzo Cesa a Termoli, Campobasso, Montenero di Bisaccia, Isernia e in altri centri del Molise ha molti amici. Politici, certo, ma non solo. E sa benissimo che il problema principale è rappresentato dall’ isolamento, acuito da infrastrutture carenti e fatiscenti che rendono difficilissimo raggiungere molti dei piccoli borghi e accrescono il fenomeno dello spopolamento, da sempre piaga della regione.

“Vorrei riassumere, e ci sto lavorando, all’interno di una proposta di legge quelli che sono i bisogni principali di questo territorio puntando su defiscalizzazione, start up di giovani per uno sviluppo che vede protagonista il territorio, sulla modernizzazione delle strade e sul piano dei trasporti”.

“Il Molise – prosegue – è una terra piena di potenziale ma serve lo slancio per poter decollare. Questo l’obiettivo con il quale sono candidato”.

Cesa sottolinea in modo particolare la necessità di potenziare l’assistenza medica di prossimità e il diritto alla cura . “E’ necessario fare uno sforzo da questo punto di vista perché la sanità sia realmente al servizio del cittadino. La mia provenienza dalla Democrazia Cristiana mi ha sempre insegnato a mettere al centro della politica, la persona . La missione della politica è dare i servizi alla gente, ai cittadini, e il primo servizio è quello della salute”.

Cesa ha annunciato di stare lavorando alla idea di una Rcabina di regia per il Molise che coinvolga anche i rappresentanti del mondo imprenditoriale e in modo particolare le associazioni. “Ho visto in diverse circostanze che il mondo del volontariatoin MOlise è particolarmente attivo, ci sono tantissimi associazioni che possono essere utilizzate in maniera proficua. Sono una delle grandi risorse di questa bellisisma terra”.