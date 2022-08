Larino e la “Notte dello Sport”: una serata vissuta all’insegna del divertimento, dell’inclusione, della condivisione e dell’allegria soprattutto dei più piccoli.

L’evento ha rappresentato anche l’occasione come amministrazione di premiare per i loro meriti sportivi due giovani di Larino che stanno scrivendo, ognuno per la propria disciplina, pagine davvero importanti di sport.

L’ala d’argento, uno dei più importanti riconoscimenti della città, è stata conferita all’atleta Pardo La Serra per i suoi recenti successi non ultimo il podio dalla prima edizione della “Monte Amaro Extreme”, una durissima gara di Trail running ad alta quota, con partenza dal centro storico di Fara San Martino, fino ad arrivare sul Monte Amaro (2793m), la vetta più alta della Maiella, andata e ritorno, per un totale di 29 km con un dislivello di +2500 metri e la vittoria proprio a Larino nell’ambito della prima edizione di “CorriAmo Larino”.

Il secondo riconoscimento è stato destinato a Pasquale Cesaride, che dai tornei molisani è approdato al Challenger di San Marino venendo in seguito nominato arbitro di serie A del tennis. L’amministrazione comunale con Cesaride e La Serra ha attribuito targhe a tutte le società sportive che hanno reso davvero unica l’edizione 2022 della “Notte dello Sport”.

La manifestazione è stata inaugurata alle 20 all’interno del campo sportivo comunale dove l’associazione Asd-Ets Centro Ippico Garbusek ha letteralmente ammaliato il pubblico con le perfomance equestri dei suoi allievi. Il tutto trasmesso in diretta nella piazza principale grazie alle riprese del videomaker Giuseppe Vitulli che hanno consentito a tutti di assistere, anche a distanza, a quanto stava accadendo sul circuito equestre dove tantissimi cavalieri di ogni età si sono cimentati in sella a splendidi esemplari. Dal campo sportivo comunale la manifestazione è poi proseguita, secondo la scaletta prevista, in piazza del Popolo dove il mattatore della serata Paolo De Notariis ha dato via alle varie attività ludiche e sportive.

E così mentre sul palco si sono alternate le varie scuole di danza che hanno proposto ritmi classici, moderni fino alla zumba, intorno alla piazza i ragazzi hanno preso parte alle attività sportive: calcio, pallavolo, tennis ed atletica. In via Giulio Cesare invece sono stati allestiti i gonfiabili, completamente nuovi, e che hanno richiamato davvero l’attenzione di tanti. Con questa serata si è chiusa l’estate larinese. E l’amministrazione comunale ha quindi voluto ringraziare tutte le associazioni che hanno reso possibile l’intera manifestazione, il service, il videomaker Giuseppe Vitulli, l’artista Paolo De Notariis.

(foto di Larino Run)