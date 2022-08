Kiss me deadly, eventi al Village e sulla terrazza Gil: il programma

Continuano gli eventi e le proiezioni della kermesse sul noir di Campobasso Kiss me deadly, giunta alla sua ottava edizione. Inaugurata ieri sera la mostra Il Ritorno delle Sconosciuto, un allestimento originale nato per Kiss Me Deadly 2022, ideato da Andrea Fornasiero. Gli autori Brolli&Fabbri si sono trattenuti con i fan disegnando in estemporanea “autografi a fumetti”. La mostra sarà visitabile oltre la kermesse, fino al 9 settembre.

Parte, invece, oggi pomeriggio, la retrospettiva Perdere con stile: tre capolavori assoluti – in versione originale e restaurata – di poliziesco alla francese che in patria chiamano polar (neologismo che sta per roman policier). Alle 18 di oggi, nell’auditorium del Palazzo Gil, il film Grisbi di Jacques Becker (Francia/Italia, 94’) del 1954 con Jean Gabin, Lino Ventura, René Dary, Jeanne Moreau. Alle 21 sulla terrazza Gil , il film danese, Speak No Evil, in prima nazionale, uno dei più perturbanti thriller degli ultimi anni.

Al Village, in piazza della Repubblica, la tensione non è da meno. Si gioca in noir anche ai tavoli degli Argonauti. Unitevi al loro. C’è il tavolo giusto per ognuno di voi.

Kiss Me Deadly ogni giorno apre le attività al Village con Apericrime e dj set . Oggi con Spg e Damiano che mixeranno colonne sonore su film muti. Alle 23 le sonorizzazioni live di Black Notes