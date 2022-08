Inseguiti dalla polizia, lanciano eroina dal finestrino: due arresti

Campobassani, di 43 e 31 anni, uno pregiudicato l’altro incensurato, erano a San Severo per comprare eroina. Da spacciare poi, verosimilmente, sulla piazza di Campobasso.

Sono stati inseguiti, fermati, perquisiti e arrestati per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e ora si trovano rinchiusi nel carcere di Foggia.

I due, a bordo di una piccola utilitaria, stavano uscendo da una delle piazze di spaccio più rinomate di San Severo e non si erano accorti che gli agenti del commissariato di polizia del posto e del Reparto Prevenzione Crimine li stavano osservando.

Scatta quindi l’alt non appena l’auto imbocca la direzione di uscita dalla città. I due molisani, alla vista della polizia, si allontanano velocemente e non si fermano all’intimazione della polizia. Nasce un inseguimento durante il quale uno dei due campobassani, lancia un involucro dal finestrino, mentre la macchina continua la fuga per seminare la polizia. Che invece, poco dopo, raggiunge i due giovani, li ferma e li invita a scendere dalla macchina per la perquisizione.

Mentre una pattuglia della polizia procede al controllo sui due, gli altri agenti percorrono a ritroso la strada percorsa durante la corsa in macchina e recuperano l’involucro con dentro “eroina” che successivamente risulterà del peso di circa 63 grammi.

I due giovani, portati in commissariato sono stati arrestati e, dopo le formalità di rito, sono stati trasferiti alla Casa Circondariale di Foggia a disposizione dell’autorità giudiziaria.