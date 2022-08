Il Molise da scoprire: è di una marchigiana la guida turistica sulla “regione che non esiste”

Bellezza è splendore del vero. Autenticità, eroica persistenza dell’incontaminato, del primordiale; il sigillo di una purezza romantica, di un antico futurista. Molise: scrigno di meraviglie silenziose, lontane dai riflettori del turismo che conta; per vizio o declinazione di ataviche carenze strutturali, per gli inguaribili immobilismi di una certa “poetica dell’ inerzia”. Ma la luce resta e spesso abbaglia con un fascino ammaliante.

Lo sa bene Erica Lorenzini, che in questa terra è arrivata per destino e per amore; trafitta, più che da Cupido, dai dardi di una ricchezza paesaggistica e culturale fuori dal comune. Un incontro folgorante a tal punto da esser decantato in un libro: “Il Molise dalla A alla Z – 55 motivi per scegliere la regione che non esiste”. Una guida, un itinerario sorprendente, un viaggio tra sentieri, tradizioni e scenari naturali: “Una specie di prontuario – così come spiegato nell’ introduzione del testo – per il turista improvvisato, il viaggiatore navigato o l’innamorato di turno; un mix di consigli per godersi una nuova destinazione e il tutorial dello youtuber di turno, che ci incuriosisce e ci fa venire voglia di saperne di più”.

A parlarci dell’opera (edita da Giaconi Editore) e della sua origine – emotiva e letteraria – è stata la stessa autrice.

Il Molise è una terra geograficamente ricca, immersa nella sua storia, nelle stanze del suo folklore e nelle sue tradizioni. Tante volte si è sentito parlare di “patrimonio turistico poco valorizzato”, ma è anche vero – d’altro canto – che agli scenari paesaggistici locali i residenti preferiscono spesso mete diverse. Da ospite, cosa l’ha spinta a scrivere un libro sulle bellezze di questa regione?

“Fino all’anno scorso non avevo mai messo piede in Molise, neanche per una breve sosta di passaggio e non avevo idea di cosa potesse riservarmi. Poi ho conosciuto un molisano, di cui mi sono innamorata, e ho iniziato con lui a girare la regione. Con grande sorprese ho scoperto borghi, castelli, resti di antiche civiltà del passato, montagne, boschi incontaminati e persone di una genuinità introvabile altrove. Dopo alcuni mesi ho deciso che valeva la pena condividere quello che stavo sperimentando io con più persone possibili. Ed è nato Il Molise dalla A alla Z”.

In questo suo viaggio, ha avuto modo di scoprire luoghi, storie personali e aspetti culturali molisani. Cosa l’ha sorpresa di più?

“Io sono marchigiana e in Molise ho ritrovato un po’ di quella riservatezza che caratterizza anche la mia terra. Ogni località è quasi nascosta al passaggio del turismo di massa e si svela solo alla sguardo più attento di chi non si lascia frenare da questa iniziale “timidezza”, anzi ne è affascinato e incuriosito. Ed è proprio così che ho imparato a conoscere questa terra, che giorno dopo giorno mi ha mostrato la sua anima più vera e autentica, che mi ha conquistato”.

La magia, lo splendore, la “differenza”, spesso risiedono nei dettagli. In questo senso – al di là del marketing territoriale e considerando la struttura geografica di questi confini – ritiene che i borghi possano rappresentare il potenziale valore aggiunto del Molise?

“In Molise ho trovato borghi splendidi, in cui spesso regna il silenzio e la pace, dove camminare al suono dei propri passi e lasciar vagare lo sguardo tra bellezze architettoniche e scorci panoramici incredibili. Tutto questo però ha bisogno di essere conosciuto e il singolo borgo, da solo, può fare ben poco secondo me. L’ideale sarebbero degli itinerari che consentissero a più paesi di presentarsi congiuntamente come destinazione turistica integrata, delle proposte che rendessero attraente un’intera area geografica o un particolare percorso tematico, per spingere il turista curioso a sceglierli come nuova meta di viaggio”.

In coda, la domanda difficile: il luogo, la giornata, il momento che più d’ogni altro aspetto conserverà nel cuore dopo questa “full immersion” estiva.

“Premesso che ho descritto solo luoghi e borghi che sono riuscita a visitare in base al mio personale percorso, in realtà sono due i momenti che conserverò gelosamente nel cuore dopo questa prima scoperta del Molise. Il primo è al teatro del sito archeologico di Saepinum, quando nel silenzio assoluto e di fronte ad un unico spettatore, ho recitato qualche verso di Giacomo Leopardi, sentendo risuonare la mia voce in un’atmosfera magica fuori dal tempo. Il secondo è quando sono arrivata per la prima volta a scorgere Capracotta, con il paese aggrappato alla montagna e la Majella maestosa alle sue spalle; nella luce dolce del primo mattino è stato una visione che rimarrà indelebile nei miei ricordi”.