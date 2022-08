Gadget elettorali al mercato: l’enigmistica dei patrioti di FdI arriva a Termoli

Qualcuno ne ha già sentito parlare, molti altri si sono interrogati su cosa fosse quell’opuscolo e lo hanno segnalato con tanto di fotografie. Una imitazione della settimana enigmistica in chiave meloniana, che oggi stata distruibuita al mercato del martedì di Termoli.

L’Enigmistica dei patrioti, copyright Fratelli D’Italia, precede (come già accaduto in altre città) l’arrivo di Giorgia Meloni a Termoli in programma domani 31 agosto. La leader nazionale del partito Fratelli d’Italia, che secondo gli ultimi sondaggi è in testa agli orientamenti di voto degli italiani, sarà ospite del lido La Lampara sul lungomare nord per un aperitivo con i candidati al maggioritario e al proporzionale in corsa per Montecitorio e Palazzo Madama e con i simpatizzanti.

In vista della tappa molisana, che di fatto apre la campagna di Fratelli d’Italia, è stato diffuso fra la popolazione un opuscolo con quiz, cruciverba e rebus sulla storia del partito con la fiamma nel simbolo. L’opuscolo è pieno di riferimenti all’universo politico di Giorgia Meloni e pieno di stoccate al Pd, al governo Draghi e agli avversari politici. La copertina invita a trovare la via d’uscita da un labirinto, quale metafora per mandare a casa il Pd o il Movimento 5 Stelle, mentre – altro esempio – nel gioco che unisce i puntini viene fuori che il Pd è “il partito che ha ingannato gli italiani”. L’enigmistica del patriota fa parte della campagna elettorale di Fratelli d’Italia a livello nazionale che si avvale di diversi gadget come borracce, sacche, magliette cappellini e infradito con il logo di Fratelli d’Italia sulla suola per lasciare le impronte sulla sabbia. FdI distribuisce anche porta cellulari impermeabili con la scritta “Giorgia Meloni”, e bracciali col logo del partito e il nome della leader.