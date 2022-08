Frontale sulla Fondovalle Tappino: 4 feriti, grave una 69enne

Due feriti in maniera seria, due in modo lieve. Tra i primi c’è una donna di 69 anni trasferita in ospedale, a Campobasso, in codice rosso. Un altro ferito è stato portato al cardarelli in codice giallo. E’ il bilancio dell’incidente stradale fra due auto avvenuto lungo la statale 645 ‘Fondovalle del Tappino’, all’altezza del km 21 a Pietracatella in provincia di Campobasso. Sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Campobasso, i Carabinieri e l’Anas. Il sinistro è avvenuto poco prima delle 15.