Non c’è rispetto per la statua di Fred Bongusto, inaugurata l’8 novembre del 2020, a un anno esatto dalla sua scomparsa. Rifiuti di vario genere sono tutt’attorno all’installazione posta in via Charizia, a due passi dalla chiesa di San Leonardo e vicino dalla casa di via Marconi dove il cantautore campobassano è nato nel 1935.

Sugli scalini, dove la grossa statua realizzata dall’artista Alessandro Caetani dà l’idea di chi vuole ancora esibirsi, si radunano ragazzi dai vicini locali. E come accade ovunque in città anche qui bottiglie, mozziconi di sigaretta, bicchieri e cartacce vengono abbandonati in strada.

“Accade ogni fine settimana – racconta un sempre più sconsolato consigliere comunale Mario Annuario (FdI) che proprio al centro storico ha il suo principale bacino elettorale – ci sarebbe bisogno di più controlli e di una videosorveglianza efficace”.

Tutte cose che, al momento, scarseggiano, tanto che anche la targa, posta sotto la statua, è stata danneggiata. Come se qualcuno avesse cercato di portarla via. La cosa è ancora più triste se si pensa che non è neppure la prima volta che accade: un anno fa furono spezzate le corse della chitarra tanto che l’amministrazione stava persino valutando di spostare altrove l’effige in bronzo.

(AD)