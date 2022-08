Forza Italia si presenta a Campobasso, ci sarà anche Lotito

È fissata per lunedì 29 agosto alle 11 la presentazione delle liste di Forza Italia in Molise per le elezioni politiche del 2022. All’appuntamento al Centrum Palace di via Giambattista Vico a Campobasso è prevista anche la partecipazione di Claudio Lotito, il presidente della Lazio, candidato nel collegio uninominale per il Senato proprio in quota Forza Italia.

La sua, assieme a quella di Lorenzo Cesa al maggioritario per la Camera, è una delle due candidature più chiacchierate degli ultimi giorni, visto che i due esponenti politici nazionali hanno evidentemente tolto il posto a possibili candidati molisani, cosa che ha già scatenato forti polemiche anche interne al centrodestra con prese di posizione in forte contrasto con questa decisione, come quella dell’ex presidente della provincia di Campobasso Rosario De Matteis che ha preso le distanze dalle candidature del centrodestra.

Oltre a Lotito saranno presentati anche i candidati sul proporzionale, vale a dire Annaelsa Tartaglione e Armandino D’Egidio per la Camera dei Deputati e Nicola Cavaliere per il Senato della Repubblica.