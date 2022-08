Forza Italia schiera i big nazionali per presentare la lista: c’è anche Antonio Tajani

“Alla presentazione della lista di Forza Italia per le prossime elezioni politiche, in programma lunedì 29 agosto alle 11, presso il Centrum Palace di Campobasso, prenderà parte anche il presidente Antonio Tajani”. Il partito di Berlusconi annuncia in una nota la presenza di uno dei suoi big nazionali all’appuntamento in programma domani, quando nel capoluogo sarà presentata la lista in corsa alle elezioni politiche 2022.

A Campobasso ci sarà anche l’imprenditore romano nonchè presidente della Lazio Claudio Lotito, come annunciato già ieri da Forza Italia. C’è grande attesa per la sua presenza: la candidatura di Lotito nel collegio uninominale del Senato in Molise, uno dei seggi considerati sicuri stando alle proiezioni dei sondaggisti, ha provocato malumori nella coalizione.

Nel corso dell’evento elettorale, che consentirà al partito di lanciare pubblicamente la volata ai suoi candidati e probabilmente anche di esporre i temi principali della campagna elettorale, saranno presentati anche i candidati sul proporzionale: la parlamentare uscente e coordinatrice azzurra in Molise Annaelsa Tartaglione, il consigliere regionale Armandino D’Egidio (entrambi in corsa nei seggi proporzionali della Camera dei Deputati) e l’assessore regionale all’Agricoltura Nicola Cavaliere, quest’ultimo candidato per il Senato della Repubblica sempre sul proporzionale. Probabile anche la presenza del presidente Donato Toma, scelto da Forza Italia per le elezioni regionali, e dell’europarlamentare Aldo Patriciello, esponente di spicco del partito.