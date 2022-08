Fiamme al parco di Termoli. 3 mezzi in azione, tanta paura ma incendio domato

Poco prima delle 20 sono arrivate al centralino dei Vigili del Fuoco le prime chiamate per un incendio divampato nel polmone verde di Termoli, il parco comunale.

Il fuoco, ben visibile da chi percorreva la strada di via del Molinello che costeggia appunto l’area verde così come da chi si trovava ad attraversare via Corsica (nel punto che sovrasta il parco), ha destato comprensibile preoccupazione. Intervenuti 3 mezzi dei Vigili del Fuoco, presente anche una squadra del Comando di Campobasso che si trovava a gestire un’emergenza a San Martino ma che, alla luce di questo incendio potenzialmente molto grave, è stata dirottata su Termoli.

La situazione è tornata sotto controllo grazie al tempestivo intervento dei soccorsi. Momenti di disagi al traffico ci sono stati in particolare nei pressi del primo ponte di via Corsica, fino alla rotatoria da cui si può svoltare per Rio Vivo.

Immagini di Massimiliano Recinella