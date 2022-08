La Commissione Elettorale Comunale questa mattina a Palazzo San Giorgio ha proceduto alla nomina degli scrutatori da assegnare ai seggi della città in occasione delle prossime consultazioni elettorali. E il criterio utilizzato per la scelta degli scrutatori è stato quello definito attraverso il sorteggio elettronico.

Il corpo elettorale di Campobasso è suddiviso in 56 sezioni elettorali. Una sezione nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto; due, nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto; una nella cui circoscrizione esistono luoghi di detenzione e di custodia preventiva; una sezione ospedaliera.

Per ogni sezione elettorale il seggio deve essere composto, oltre che dal presidente da 4 scrutatori. Ad oggi l’albo comunale degli scrutatori è costituito da 5954 iscritti.

Quindi, stamane, attraverso il metodo del sorteggio elettronico si è proceduto alla nomina fra gli elettori ed elettrici iscritti di 228 scrutatori e con la stessa procedura, si è formata una graduatoria di 400 nominativi (compresi nell’albo), per sostituire, nell’ordine, gli scrutatori in caso di eventuale rinuncia o impedimento degli stessi.

La Commissione ha deciso di riservare al sindaco la nomina di uno o più presidenti di seggio elettorale e due o più scrutatori al fine di costituire, laddove dovesse sussistere l’esigenza, il seggio speciale Covid- 19 per consentire il voto a domicilio a tutti gli elettori che, essendo sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per Covid-19, non possono recarsi ai seggi.

Questi seggi saranno costituiti utilizzando, come già accaduto in precedenza, volontari della Protezione civile e di associazioni di volontariato, iscritti nelle liste elettorali del Comune di Campobasso e che si renderanno disponibili a ricoprire questa funzione.

La scelta di affidarsi ad associazioni di volontariato che operano nell’ambito nel settore sanitario è motivata dalla necessità di garantire la sicurezza sanitaria degli operatori nella fase della raccolta del voto e dello scrutinio.