Estate larinese, domenica la Notte dello Sport

E’ tutto pronto in città per il gran finale dell’estate larinese 2022. La ‘Notte dello Sport, quella di domenica che trasformerà il Pian San Leonardo in una sorta di grande area ludica dove grazie alla sinergia con le associazioni sportive presenti in città, piccoli e grandi potranno immergersi totalmente nelle emozioni che solo gli sport sanno regalare.

Due le location scelte. La prima è la zona compresa tra piazza del Popolo, via Jovine e parte di Via Giulio Cesare.

In piazza sarà allestito un grande palco e tutt’intorno troveranno posto le associazioni sportive che offriranno sia la possibilità di assistere a delle esibizioni specifiche sia, specie a più piccoli, di provare dal vivo il bello della specialità.

Calcio, pallavolo, tennis, atletica. Ed ancora danza ed equitazione. Quest’ultima disciplina occuperà lo spazio del campo sportivo comunale e a differenza degli altri anni un maxischermo in piazza permetterà di vivere in diretta le performance a cavallo.

Uno spazio dedicato è stato naturalmente riservato ai gonfiabili con giochi a tema sportivo che certamente terranno occupati i bambini.

La serata dedicata allo sport sarà presentata dall’artista larinese Paolo De Notariis che, non solo avrà modo di presentare singolarmente le associazioni impegnate ma anche le varie esibizioni che si alterneranno sul palco centrale oltre a condurre fino alla conclusione la manifestazione con il suo personalissimo dj set.

Il videomaker Giuseppe Vitulli sarà presente per filmare ed intervistare i partecipanti partendo dai rappresentati delle associazioni ma anche la gente che prenderà parte all’evento. Immagini e parole che confluiranno in un video dedicato a questa edizione 2022 della Notte dello Sport.

Le associazioni che parteciperanno alla serata sono la U.S. Frenter Larino, Volley Larino, Asd-Ets Centro Ippico Garbusek, A.S.D. Larino Run, A.S.D. Sporting New Generation, A.S.D. Rainone, Scuola di Danza “In Punta Di Piedi” di Termoli.

L’ASD Sporting New Generation proporrà: una lezione di ginnastica posturale con Lucia Vitiello, uno spettacolo di danza classica e contemporanea, e un momento dedicato alla zumba fitness con l’insegnante Martina Farinaccio della scuola di ballo Artedanza e musical di Termoli.

La Scuola di danza “In punta di piedi” si esibirà con il balletto classico “Lo Schiaccianoci” di Cajkovskij.

Una notte da vivere, dunque, all’insegna dei sani valori dello sport, dell’amicizia e dell’allegria per chiudere in bellezza questa estate 2022, l’estate della ripartenza dopo gli anni difficili del Covid.

A termine della serata l’Amministrazione ringrazierà pubblicamente tutte le associazioni partecipanti.