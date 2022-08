La bestia nera per tutti i partiti alle prossime elezioni politiche che si terranno il 25 settembre si chiama astensionismo. Uno spettro che si aggira intorno al 36-38% ad oggi, che racchiude dunque una larga fetta di elettorato che si è disamorata della politica vuoi perchè delusa dai rappresentanti del popolo che finora hanno governato vuoi perchè scettica sui nomi che i partiti hanno inteso schierare nei vari collegi delle varie regioni. Se vogliamo potremmo chiamarli gli sfiduciati, coloro che non pensano il loro voto – e il voto in generale – possa incidere nella risoluzione dei problemi, oggi e nei prossimi mesi tanti più che mai, che attanagliano il Paese.

In Molise questa partita come andrà? Chiediamo a voi lettori di rispondere a un sondaggio (anzi due, uno ieri per la Camera e uno oggi per il Senato, due come saranno giustappunto le schede in cabina elettorale) proprio per sondare non solo le intenzioni di voto ma anche la quota di chi un voto lo esprimerà e chi no perchè o voterà scheda bianca o non si presenterà proprio al seggio

Il sondaggio proposto indica tutti i partiti che saranno sulla scheda elettorale del Molise (sono 13 le liste in Molise) e ad ognuno di questi sono associati due nomi: uno (in maiuscolo) riferito al nome scelto dal partito o dalla coalizione per il seggio uninominale (maggioritario) e uno, il primo e non già il secondo che ha praticamente nulle probabilità di essere eletto, per il seggio plurinominale (proporzionale). Ricordiamo agli elettori che la croce al momento del voto non va apposta sui nomi bensì sul simbolo del partito. O meglio, la croce apposta sul nome non sarebbe dirimente per il singolo candidato perchè quel che conta è il voto dato al partito che automaticamente andrà a valere per una quota maggioritaria (il nome dell’uninominale che sarà vincente se quel partito o quella coalizione otterranno un solo voto in più degli altri) e per una quota proporzionale ovvero sul primo nome indicato dai partiti per la ‘partita’ del proporzionale (il secondo non ha chance appunto perchè il piccolo Molise eleggerà due candidati alla Camera e due al Senato, non di più).

leggi anche La propaganda del voto utile Rosatellum, guida pratica per un voto davvero utile e consapevole

Di seguito il secondo sondaggio (ieri quello per la Camera) che sarà chiuso il 1 settembre alle ore 17. Ricordiamo ai lettori che è possibile effettuare solo una scelta.