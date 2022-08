Ecluso il partito Animalista. Restano 12 liste in corsa, domani sorteggio dei simboli

Anche la comunicazione relativa all’ultima lista in sospeso per quanto riguarda la corsa al Parlamento in Molise è arrivata. Il partito Animalista è fuori dalla competizione e non potrà essere in corsa né per Montecitorio né per Palazzo Madama. La conferma oggi, dopo il verdetto di ieri relativo a Italexit, la formazione che vede Gianluigi Paragone come referente, estromessa anche dalla Corte di Cassazione dopo la ricusazione della Corte d’Appello di Campobasso.

Delle tre liste che hanno presentato ricorso per quanto riguarda il collegio del Molise solo Noi Moderati, la formazione centrista che contempla Udc di Cesa, Lupi, Toti e Brugnano è stata riammessa in secondo grado. Forza Nuova e i Gilet arancioni sono fuori in tutte le circoscrizioni italiane per non aver raccolto le firme.

Delle 17 liste inizialmente presentate in Corte di Appello a Campobasso entro lunedì scorso 22 agosto restano dunque in corsa 12. Il sorteggio dei simboli dovrebbe avvenire nelle prossime ore.