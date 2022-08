Miss Mondo Molise, Desirè Collini vince la prima finale regionale a Termoli

La 15enne termolese Desirè Collini ha vinto la prima finale regionale di Miss Mondo Molise. A lei, bionda, con un fisico longilineo, studentessa e con il sogno di affermarsi nel mondo della moda e cinema, è andata la fascia di Semifinalista Nazionale.

Termoli ha ospitato domenica 28 agosto la prima finale regionale di Miss Mondo Italia per la regione Molise, organizzata dalla Fourevent Agency rappresentata da Camillo Del Romano e Laika D’Agostino esclusivista per le regioni Abruzzo, Marche e Molise del Concorso Nazionale di bellezza, evento realizzato in collaborazione con gli imprenditori termolesi Francesco Topini e Dante Cianciosi che insieme ad altre imprese locali, con il patrocinio dall’Amministrazione Comunale e dall’Assessorato al Turismo nella persona dell’Assessore Michele Barile sono riusciti ad incantare il numerosissimo pubblico della centrale Piazza Monumento con una serata emozionante e divertente.

Le 21 miss in gara, per lo più molisane unite alle ragazze abruzzesi e marchigiane, si sono contese l’ambita fascia e la coroncina valida per partecipare alle fasi finali di Miss Mondo in programma a Gallipoli. La serata è iniziata con un coreografia di strepitose fontane luminose accompagnate dall’ingresso delle miss. Al secondo posto con la fascia di Miss Mondo Termoli si è classificata Cristina Yaremchuk 18 anni di Ortona, terza classificata con la fascia Miss Mondo Finalista Regionale si è classificata Valentina Morelli 19 anni di Colli al Volturno, con la fascia Miss Gil Cagnè si è classificata Sveva Zimbaro 19 anni di Lanciano, con la fascia Miss Caroli Hotel si sono classificate ad ex-equo Irene Boschi 17 anni di Macerata e Sophia Marinelli 17 anni di Agnone; infine con la fascia della Miss del Web by Agricola si è classificata Aurora Giannini 17 anni di Francavilla con i voti on-line sul sito di Miss Mondo Italia.

Sono stati assegnati dei riconoscimenti ad alcune delle miss in gara, titolo di Miss Mondo Fotogenia vinto da Giulia Di Carlo e Denise Salerno, titolo di Miss Mondo Eleganza vinto da Elisa Ceroli e Fiorella Verì ed infine titolo di Miss Mondo Cinema vinti da Clizia Lanciiotti e Giulia Cataldo.

Le altre miss in gara sono state Illiana Milillo, Sara Vaiano, Alessia Trozzi, Chiara Di Gennaro, Gabriella Di Rienzo, Martina Anna Micco e Claudia Canale, fra le miss era presente Viktoriya Yurkevych 17 anni di Pescara già semifinalista nazionale per Miss Mondo Abruzzo.

La giuria è stata presieduta da Francesco Topini coadiuvato dai giurati Dante Cianciosi, Michele Barile, Vincenzo Sabella, Enrico Di Giulio, Francesco Cannarsa, Stefania Rosati, Patrizia Pietropaolo, Elisa Scaricaciottoli, Roberto Cupido, Maria Grazia D’Onofrio, Rocco Fiorilli, Nicola Ruscetti, Maria Domenica Rosati, Freddy Luciani e Valerio Memmo.

Sul palco con eleganza e padronanza la bravissima Antonella Ciocca ha presento la serata e si sono esibiti i musicisti Francesco Forgione, la cantante pescarese Lorenza Tedesco ed infine lo show dell’imitatore Christian Cappellone.

Le coreografie sono state curate da Laika D’Agostino, la regia da Camillo Del Romano e Francesco Rosato, le fotografie curate da Andrea D’Adamo, le riprese video di Giulio Gennari e le acconciature sono state curate da Rouge Parrucchieri.